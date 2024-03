Va ad asparagi e trova due etti di cocaina

Era andato in campagna per trovare asparagi e invece la sua mattinata ha preso una piega diversa. Motivo? Durante la ricerca si è imbattuto in tre involucri contenenti circa 180 grammi di cocaina in tutto. Il fatto è accaduto alla periferia di Perugia ed il protagonista della vicenda ha subito contattato la polizia di Stato. L’uomo ha notato tra la vegetazione il materiale con dentro la sostanza polverosa bianca e, insospettitosi, ha deciso di contattare il numero unico di emergenza europeo. La certezza sul tipo di sostanza, poi sequestrata, è arrivata grazie alle analisi svolte dal personale tecnico del Gabinetto provinciale della polizia Scientifica. Ora si attendono le determinazioni dell’autorità giudiziaria sul piano investigativo.

