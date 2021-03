Va in un locale ubriaco e crea problemi: 36enne denunciato

Ubriaco e con l’intenzione di acquistare birra. Così un 36enne di origini nigeriane si è presentato in un esercizio commerciale di Perugia – zona via Campo di Marte – creando non pochi problemi alla titolare: la donna ha chiesto aiuto alla polizia di Stato e per l’uomo, dopo l’arrivo del personale delle Volanti, è scattata la denuncia. Con tanto di ordine di allontanamento dalla zona del controllo.

Bloccato

L’uomo si era rifiutato di uscire dal locale perché voleva comprare birra. All’arrivo degli agenti è stato tutt’altro che collaborativo e, dopo essere riusciti a calmarlo, la polizia di Stato lo ha denunciato – il 36enne ha pregiudizi per reati contro la persona – per ubriachezza. Possibile che nei suoi confronti scatti il Daspo.