Vaccino 12-15 anni, anche l’Ue dice sì a Pfizer

Nella stessa giornata in cui in Umbria sono partite le preadesioni al vaccino della fascia di età 16-29 anni – l’ultima al momento prenotabile -, lunedì la Commissione europea ha dato il via libera alla somministrazione alle dosi di Pfizer agli adolescenti compresi tra i 12 e i 15 anni. L’ok arriva a distanza di tre giorni da quello dell’Ema, l’Autorità europea del farmaco. La commissaria europea alla salute, Stella Kiyriakides, annunciando su Twitter la decisione di Bruxelles, ha spiegato che gli «Stati membri possono ora decidere di estendere la loro campagna vaccinale ai più giovani ». «Per mettere fine alla crisi – ha aggiunto -, ogni dose conta».

Aifa autorizza vaccino Pfizer per 12-15enni

L’agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato l’autorizzazione all’uso di Pfizer per immunizzare dal Covid i giovani tra i 12 e i 15 anni. La decisione arriva dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) del 28 maggio scorso.