Valnerina: centauro di 33 anni muore fra Preci e Visso

Grave incidente stradale autonomo domenica mattina, poco prima delle ore 11, lungo la strada statale 209 Valnerina fra Visso (Macerata) e Preci (Perugia). Un giovane operaio di 33 anni di San Severino Marche (Macerata) – Moreno Castelletti si chiamava, sposato e padre di un bimbo – ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la propria motocicletta, contro il guardrai. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, intervenuti sul posto con personale del distaccamento di Norcia, il centauro marchigiano, in gita di gruppo insieme ad altri amici, avrebbe perso il controllo del motociclo mentre procedeva in direzione Visso. Nel sinistro non risultano altri veicoli coinvolti. Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri di Norcia, di concerto con l’autorità giudiziaria di Spoleto. Inutile – purtroppo – l’intervento dei sanitari, anche con l’elisoccorso Icaro, che hanno tentato inutilmente di rianimare il 33enne.

