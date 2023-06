Valnerina: il cardinale Semeraro in visita con ‘pit stop’ a Ferentillo

Il cardinale Marcello Semeraro, arcivescovo-vescovo emerito di Albano, prefetto del dicastero delle cause dei Santi, nella giornata di venerdì è giunto in visita in Umbria insieme a religiosi e laici appartenenti alla congregazione da lui diretta. Visitando la Valnerina, terra di Santi, si è fermato al ristorante del Trap dove ha avuto modo di salutare varie persone del territorio ed apprezzare i vari prodotti tipici. Lo chef Umberto Trotti ha preparato piatti con le eccellenze della Valnerina, come il tartufo nero. Al termine del momento conviviale, il cardinale Semeraro ha regalato ai presenti un rosario benedetto da Papa Francesco. Anche il sindaco di Ferentillo, Elisabetta Cascelli, ha salutato il cardinale rinnovando l’invito a tornare in Valnerina. Sua eminenza ha promesso di tornare nei prossimi mesi per visitare ed ammirare i luoghi della Valnerina scoperti grazie al dottor Fausto Bartolini, ambasciatore ed estimatore del territorio.

