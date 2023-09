Valserra: Collegiacone si ritrova per celebrare il patrono e stare insieme

Venerdì di festa a Collegiacone, frazione ternana della Valserra, dove è stato celebrato il patrono San Michele Arcangelo (che è anche protettore della polizia di Stato). Alla presenza di tutti i residenti si è svolta una festa in stile ‘vecchi tempi’ – prima la funzione religiosa e poi un ricco buffet con tanto di musica – dove ciascuno ha contribuito per trascorrere un momento di aggregazione, in un contesto naturale e di vita straordinario, in cui il tempo sembra essersi fermato. Nell’occasione, il parroco che ha salutato tutti, visto che la chiesetta di Collegiacone – che rientra fra quelle dell’Archiodiocesi di Spoleto-Norcia – verrà curata dal parroco di Cesi-Portaria in luogo di quello giunto in questi anni da Spoleto.

