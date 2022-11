Via Gramsci Terni, Comune vs braceria macelleria classe A per il compressore: il Tar stoppa palazzo Spada

di S.F.

Richiesta di sospensiva accolta e niente demolizione per ora. Con un’ordinanza cautelare il Tar Umbria ha detto sì all’istanza cautelare della Mastrocarni srl di via Gramsci, a Terni, per bloccare l’ordinanza del Comune di Terni: riguarda la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dopo il posizionamento esterno di un compresso carenato utile all’attività commerciale.

Udienza pubblica ad aprile

Per il compressore era stata presentata una specifica Scia nel 2021 e, successivamente, l’ufficio Suap del Comune si è mosso con una declaratoria di inefficacia. Il Tar ha bloccato il provvedimento con un’ordinanza cautelare a firma del presidente Raffaele Potenza: «Rilevata d’ufficio la tardività dell’impugnazione – si legge – del provvedimento del Comune di Terni e riservata, altresì, ogni valutazione in rito con riferimento alla posizione del condominio, ritiene il Collegio, ad un sommario esame proprio della presente fase, di accogliere la suindicata domanda cautelare nelle more del giudizio di merito, considerata la sussistenza di censure specificamente rivolte al provvedimento comunale di rimozione tempestivamente gravato e ritenuta la preminenza, sotto il profilo del periculum, del danno grave e irreparabile allegato dalla parte ricorrente, stante l’impossibilità, in caso di rimozione del condensatore, di funzionamento delle celle frigorifere e le attrezzature di refrigerazione essenziali allo svolgimento dell’attività di lavorazione e trasformazione di prodotti freschi». Via libera e udienza pubblica fissata per il 18 aprile 2023. Il Comune non si è costituito in giudizio, mentre la Mastrocarni srl è difesa dall’avvocato Vittorio Fiasconaro.