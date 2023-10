«Viabilità Terni nord-centro in crisi. La metropolitana di superficie servirebbe ora»

del centro studi ‘Malfatti’ – Terni

Negli ultimi tempi, a ragione, sono apparsi vari articoli sulla problematica di accesso alla città per chi proveniente da Gabelletta/borgo Rivo. Molte sono le lamentele dei cittadini, basti pensare alle lunghe file con allungamento dei tempi per arrivare al lavoro. Le auto in fila con il motore acceso sono motivo di aumento anche del livello di inquinamento.

Il problema sappiamo tutti che è causato dalla presenza della rotatoria in via del Centenario (comunque utile per gli abitanti di quel quartiere al fine di immettersi sulla stessa via del Centenario), le difficoltà di percorrenza della rotatoria Marinai d’Italia causa la modifica delle modalità di transito (per la quale il Comune ha detto che si tornerà alla precedente modalità) e soprattutto per l’allungamento dei tempi di realizzazione del ponte e riapertura della variante che da Gabelletta porta a Maratta.

Alla luce di tutto ciò riteniamo la fondamentale importanza della metropolitana di superficie opera già costata oltre 80 milioni euro e mai terminata malgrado i vari proclami dei politici. Oggi come non mai crediamo che l’opera sia necessaria per la mobilità di un’utenza di 25/30 mila abitanti che vivono nei quartieri che sarebbero serviti dalla stessa, con riduzione dei tempi di accesso al centro della città, dell’inquinamento e riduzione del traffico.

Nei tempi passati il nostro centro studi aveva esortato i vari enti e amministrazioni alla realizzazione dell’opera, ad oggi incompleta e ancor peggio in uno stato di abbandono totale che porterà ad un’ulteriore aumento delle spese per la realizzazione.

In un articolo del 17 maggio 2010 del Corriere dell’Umbria si parlava di una imminente apertura ma ad oggi nulla è successo.