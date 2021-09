Davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli la partenza del giro di Handbike

Condividi questo articolo su

















Con uno dei percorsi più suggestivi, che ha esaltato le ruote veloci e regalato momenti unici agli atleti e agli spettatori, si è chiuso il Giro d’Italia Handbike 2021, con finale a Santa Maria degli Angeli di Assisi. Alle 14 in piazza Giuseppe Garibaldi la cerimonia di premiazione.

«Raramente capita che il Giro assegni la finalissima alla stessa città – ha dichiarato Fabio Pennella Presidente Seo – ma Assisi è qualcosa che va oltre. Uno scenario mozzafiato ed una organizzazione eccellente, sarebbe stato difficile dire di no. Ringrazio personalmente l’amministrazione comunale, tutta l’organizzazione dell’Uc Petrignano ma soprattutto tutti i nostri sponsor che in un momento difficile come quello che stiamo vivendo non ci hanno abbandonato ed hanno deciso nonostante tutto di esserci . Godiamoci ora questa finale e poi avanti tutta perché un nuovo Giro Handbike è già alle porte».