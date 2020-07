Vigili del fuoco, arriva squadra antincendio anche a Terni

Dopo la protesta delle organizzazioni sindacali nel giorno dell’avvio della convenzione tra direzione regionale dei vigili del fuoco e Regione, arriva qualche prima positiva (e rapida) novità in merito alla campagna anti-incendi boschivi: dal 1° agosto verrà infatti attivata la seconda squadra, con base a Terni, deputata specificatamente allo spegnimento dei roghi in caso di necessità. «Siamo soddisfatti di questa decisione presa in tempi brevissimi – commenta Marco Malatesta, coordinatore provinciale della Cgil vigili del fuoco -. È un primo risultato, ora però siamo convinti che i risparmi accantonati posso permettere di prolungare i 16 giorni di attivazione previsti dalla convenzione». I sindacati, insieme alla Cgil anche la Cisl di comparto, oltre al potenziamento numerico delle squadre avevano chiesto anche una maggiore equità nella distribuzione territoriale.

