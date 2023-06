Volano botte alle prove della Quintana: cinque denunciati ma si indaga ancora

Sono cinque le persone denunciate a piede libero dalla polizia di Stato di Foligno per il reato di rissa aggravata: il fatto è accaduto la sera di domenica 4 giugno durante le prove ufficiali della Giostra della Quintana, al Campo de li giochi. «Per cause ancora in corso di accertamento – riferisce la questura di Perugia in una nota – i cinque indagati hanno preso parte ad una violenta rissa con altre persone attualmente ignote». Dopo i fatti, tre dei coinvolti si sono recati all’ospedale ‘San Giovanni Battista’ per le cure del caso, con lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15, 10 e 5 giorni. «Gli investigatori del commissariato, appresa la notizia – prosegue la nota – hanno immediatamente dato avvio alle indagini e grazie agli elementi acquisiti dai testimoni, oltre a quelli rilevati dalla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare cinque dei probabili dieci partecipanti alla rissa». In corso sia le indagini per risalire alle identità degli altri coinvolti che la valutazione di eventuali provvedimenti da parte del questore.

