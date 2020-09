Votano in pochi, ma c’è ancora chi fotografa la scheda: denunciato

Senza il ‘traino’ delle elezioni amministrative, il referendum in Umbria registra una bassissima affluenza, segno che il tema è di scarso coinvolgimento popolare, ma anche che, memori del passato, i cittadini sono un po’ disillusi verso questa forma di consultazione i cui risultati in più di una occasione sono stati sconfessati nei palazzi del potere. Così, se nei comuni interessati dalle consultazioni si tocca il 60% di affluenza, nel resto della regione i dati sono molto più bassi, con una media sotto il . Senza dubbio avrà influito anche la paura da contagio Covid. Eppure, non sono mancati casi di cronaca.

Scheda fotografata, scatta la denuncia

Scrive Il Messaggero che nella scuola materna di Costano (frazione di Bastia Umbra) in via parco della Rimembranza un elettore ha pensato bene di fotografare una scheda per il referendum. Fuori dalla cabina si è sentito distintamente il click. Sono stati chiamati i carabinieri, il telefonino è stato sequestrato ed è scatta ala denuncia: pare che l’uomo volesse mandare la foto della scheda a un familiare.