17enne denunciato per la truffa del finto incidente: si porta via soldi e oro

Nella giornata di venerdì 3 novembre i carabinieri del comando stazione di Città di Castello hanno denunciato a piede libero, alla procura per i minorenni di Perugia, un 17enne nato e residente in provincia di Napoli, presunto autore di truffa ai danni di una persona anziana. «Era tarda mattina – spiega una nota dell’Arma tifernate – quando un’anziana donna residente a Città di Castello ha ricevuto la telefonata da parte di un finto carabiniere, il quale la informava di un incidente causato dal figlio e per il quale era necessario corrispondere un’importante somma di denaro onde evitare gravi conseguenze. Il finto carabinieri l’ha avvisata che a breve si sarebbe presentata una persona a cui corrispondere quanto possibile fra soldi e preziosi. Poco dopo si è effettivamente presentato alla porta dell’anziana donna un giovane, al quale la denunciante, chiaramente agitata e preoccupata per il benessere del figlio, ha corrisposto senza indugiare una rilevante somma di denaro e alcuni gioielli in oro, prima che questi si dileguasse a piedi». La denuncia presentata ai carabinieri di Città di Castello ha permesso agli investigatori di attivare le indagini del caso e di identificare tempestivamente l’autore della truffa, mediante riconoscimento fotografico all’esito del quale è stato individuato il 17enne campano, già presunto responsabile di un’analoga truffa perpetrata nella stessa area qualche settimana prima.

