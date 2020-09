Un 44enne originario di Perugia, in Toscana per motivi di lavoro, è stato trovato senza vita giovedì mattina – poco dopo le ore 11 – all’interno di una camera d’albergo a Grosseto. Secondo quanto riportato dal sito web ilgiunco.net, le cause del decesso sarebbero naturali, da ricondurre ad un tragico malore che ha colpito l’uomo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed i carabinieri grossetani.

Condividi questo articolo su