91enne e vedovo, chiama la polizia per sentirsi meno solo e gli agenti lo vanno a trovare

Si sentiva solo e aveva bisogno di parlare con qualcuno. Per questo motivo un uomo di 91 anni ha deciso di prendere il telefono e contattare la polizia di Stato: gli agenti non ci hanno pensato due volte e si sono recati sul posto per confortare l’anziano. Il fatto – roferito dalla questura di Perugia – è accaduto a Corciano.

L’sos e il messaggio



Nell’abitazione del 91enne la polizia di Stato ha trovato anche il figlio, allertato dal genitore: «Agli agenti – spiega la questura – il figlio ha raccontato che l’anziano padre, dopo la morte della moglie, aveva cominciato a soffrire di solitudine trovando conforto nella presenza rassicurante della polizia di Stato, tanto da decidere di chiedere aiuto alla sala operativa della questura». Gli agenti si sono intrattenuti con lui: «Alla fine della chiacchierata gli hanno ribadito che nessuno è mai solo e che dall’altra parte c’è sempre qualcuno pronto a tendere la mano, come loro. E si sono lasciati con la promessa che presto sarebbero tornati a trovarlo per trascorrere un altro po’ di tempo insieme. Basta veramente poco e ognuno di noi può fare la sua parte attraverso dei piccoli gesti. Prendiamoci cura dei nostri anziani» è il messaggio lanciato dalla questura perugina.