A 15 anni aggredisce donna e la deruba ai Canapè: preso

Con la scusa di chiedere una sigaretta, si è avvicinato ad una donna di circa 40 anni. Poi l’ha improvvisamente afferrata per il collo e le ha strappato la catenina d’oro. Infine è fuggito a piedi, lasciando la vittima a terra. Il fatto è accaduto martedì 25 maggio, intorno alle ore 13.30, al parco dei Canapè a Foligno. Un passante è accorso sul posto dopo aver sentito le urla della signora e, compresa la situazione, si è messo all’inseguimento del giovane ladro: alla fine è riuscito a bloccarlo e consegnarlo ai carabinieri del Nor di Foligno, intervenuti in seguito all’allarme ricevuto dalla centrale operativa. Si tratta di un 15enne che è stato denunciato a piede libero per furto con strappo e quindi riaffidato alla madre. La refurtiva, del valore di circa 250 euro, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

