Ternana, ‘invasione’ di tifosi Fere a Piacenza: in poche ore sfiorati i 1.000 biglietti venduti

Buon umore e tanta voglia di salvezza diretta. Sarà un’invasione di tifosi Fere venerdì serà a Piacenza per l’ultima gara di campionato della Ternana che, in orario serale, affronterà la già retrocessa Feralpisalò: il gruppo di Roberto Breda ha la chance di conquistare fin da subito la permanenza in serie B e allora ecco che i supporter rossoverdi rispondono alla grande. Nel giro di poche ore – il dato ufficiale lo ha fornito la società di via della Bardesca poco dopo le 21 di martedì – sono stati acquistati 950 tagliandi per la trasferta in terra lombarda. Da ricordare che i ticket a disposizione per il settore ospiti sono 1.454. Sarà possibile prenderli fino alle 19 di giovedì.

