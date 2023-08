A 190 all’ora sulla Civitanova-Foligno: maxi sanzione, via 10 punti, patente sospesa

La polizia Stradale lo ha ‘beccato’ a superare il limite di velocità – 110 chilometri orari in quel tratto della strada statale 77 della Val di Chienti – di ben 79 km/h. Con la sua auto, lungo la Foligno-Civitanova Marche in direzione della città umbra, sfrecciava infatti a 189 chilometri orari. Una sorta di gran premio che è costato davvero caro all’automoblista in questione, ‘beccato’ nell’ambito della campagna ‘Roadpol Speed’ condotta dalla Stradale. La pericolosa violazione, compresa nella fascia che vede superato il limite di oltre 60 chilometri orari, è costata all’utente della strada una multa compresa fra 779 e 3.119 euro e il ‘taglio’ di 10 punti patente con sospensione della stessa per sei mesi.

