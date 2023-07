A Collestatte c’è la ‘Festa di prima estate’

Ai giardini comunali di Collestatte (Terni) arriva la ‘Festa di prima estate’, tra musica e proiezioni. Si inizia sabato 8 luglio alle 21 con la proiezione del film ‘Artaserse’, la storia di Artaserse Conti: operaio della ThyssenKrupp di Terni in pensione, pugile, allenatore e pittore. Venerdì 14 alle 21, sarà la volta di ‘Two faces’, un duo jazz formato da Alessandro Deflorio (piano) e Lorenzo Fontana (sax e flauto traverso). Aprirà il concerto nel pomeriggio ‘The last tree’, un progetto musicale indipendente. Infine sabato 15 luglio alle 21, ‘Collestattestreet’, un concerto di rapper locali tra i quali Dcj e Double F. Per motivi assicurativi l’ingresso è riservato ai soci dell’associazione culturale ‘Paolo Taglioni’ (QUI PER ISCRIVERSI): la tessera ha un costo di 10 euro. Per chi è già socio è richiesto solo un contributo di spesa di massimo 5 euro.

