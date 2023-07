A Collicello torna la Sagra della fava cottora

Tutto pronto a Collicello – frazione del comune di Amelia – per la nona edizione della Sagra della fava cottora. Organizzata dalla pro loco, dal 20 al 29 luglio, vede protagonista appunto la fava cottora, chiamata così per la caratteristica di cuocere bene e in fretta: non è una varietà qualsiasi, ma un ecotipo selezionato di generazione in generazione dagli abitanti del posto. Le fave cottore si consumano in vari modi: condite soltanto con olio extravergine d’oliva, sale, pepe e cipolla fresca, oppure ripassate in padella con pomodoro e cipolla. Un’altra ricetta prevede la riduzione a purea, condita con olio extravergine d’oliva, sale, e ideale per preparare le bruschette. Ma il piatto più tradizionale è la striscia con le fave che si consuma il giorno della macellazione del maiale: si condiscono le fave lessate con il grasso ottenuto dallo scioglimento nella cottura della zona ventrale del suino, una lunga striscia di grasso e di magro.

