A Lugnano in Teverina un fine settimana ricco di eventi culturali

Tutto pronto a Lugnano in Teverina per un weekend ricco di appuntamenti. Sabato 26 e domenica 27 andranno in scena la finale del ‘Premio letterario Città di Lugnano’, la ‘Notte romantica dei borghi più belli d’Italia’ e ‘Lugnano borgart cibus’.

‘Premio letterario città di Lugnano’

Il programma per la finale della settima edizione del ‘Premio letterario Città di Lugnano’ ha piccole variazioni sui programmi già divulgati. Infatti, vista la concomitanza della partita dell’Italia, gli eventi del dopo cena saranno posticipati a partire dalle 22.45. Ben 3 gli schermi posizionati nel centro storico per permettere a tutti i partecipanti di godersi la partita. Anche quest’anno l’evento si sposerà con la ‘Notte romantica dei borghi più belli d’Italia’ che festeggia il solstizio d’estate. Saranno quindi due giorni di eventi culturali con la premiazione dei vincitori delle due sezioni ‘Romanzi’ e ‘Racconti’ ma anche iniziative come presentazione libri, mostre, musica e soprattutto prodotti tipici.

‘Lugnano borgart cibus’

Questo evento sarà anche la prima puntata del ‘Lugnano borgart cibus’ il progetto finanziato dal Gal ternano per la promozione delle filiere corte dei prodotti tipici locali che saranno la cantina Sandonna di Giove la cantina Zanchi di Amelia per il vino e l’azienda San Valentino di Lugnano/Amelia per l’olio. Anche ospiti d’eccezione ai quali l’amministrazione comunale donerà il rosone d’argento simbolo del premio letterario e delle settimane della cultura lugnanesi: il critico gastronomico Luigi Cremona con Lorenza Vitali di Vitaly e l’attrice Maria Chiara Giannetta nota per l’interpretazione del Capitano Anna Olivieri nella fiction di Don Matteo, da qualche tempo residenti nel comune dell’amerino.

La ‘Notte romantica dei borghi più belli d’Italia’

Il tema letterario-culturale sarà accompagnato dal tema della passione e dell’amore proposto dall’associazione ‘I borghi più belli d’Italia’ che con la ‘Notte romantica’ festeggia il solstizio d’estate. Menu a tema nei ristoranti e la mappa dei baci nel centro storico per immortalare la serata con una foto ricordo. Ci sarà anche la possibilità di scoprire il borgo con visite guidate (prenotazioni al 339.8929659 o 329.3164205) o con iniziative interattive come ‘Orienteering drama’, mentre 4 saranno i punti di ristoro del paese che aderiscono alla ‘Notte romantica’: piazza della Rocca – Street Food da Sabri; via Umberto I – Bar Pizzeria Il Campanile; piazza Marconi – Osteria di Bu’; agriturismo Poggio del Bolognino nella campagna lugnanese.

Il tema dell’amore

Il tema dell’amore sarà il leit motiv della mattina del 26 giugno grazie al matrimonio in piazza che il sindaco Filiberti celebrerà ufficialmente in questa occasione speciale con il dono della pergamena d’onore. Invece nella ‘Notte romantica’ sempre il sindaco celebrerà la promessa d’amore in costume medioevale per una giovane coppia che dinanzi alla collegiata si prometterà amore eterno prima del bacio di mezzanotte e il lancio di palloncini. In tema musicale oltre alla presenza dei Cardyophone negli intermezzi della premiazione, la serata post degustazione prevede degli interventi musicali di due finalisti del premio letterario che sono anche cantautori: Erica Mou e Nico Maraja. Tra le visite guidate sarà possibile nella mattinata di domenica visitare la collezione mondiale degli ulivi Olea Mundi (prenotazioni al 393.8974007).

Libri e letteratura

Protagonisti nella giornata di domenica 27 saranno libri e letteratura con ospiti importanti. Infatti saranno 4 gli autori che presenteranno le proprie opere al pubblico nella bibliopiazza. Nella mattinata Daniela Carmosino, membro della giuria del premio, presenterà la sua opera ‘La Sagoma’ mentre nel pomeriggio saranno tre gli autori che dal palco di piazza Santa Maria presenteranno le loro fatiche letterarie: la cantante Grazia Di Michele presenterà il suo libro ‘La regola del bucaneve’, la giornalista Serena Iannicelli presenterà ‘I due palazzi’ e Michele Caccamo, editore poeta e scrittore, presenterà ‘Fili di rame e d’amore’.