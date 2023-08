A Montecchio per la Festa del bignè arriva Marco Ligabue

A Montecchio torna la Festa del bignè. L’evento, che rientra nella festività paesana in onore di Sant’Antonio di Padova, si svolge, ormai da anni, nell’ultima settimana di agosto, quest’anno dal 23 al 27 agosto. «Per i montecchiesi e non solo – si legge in una nota dell’aministrazione comunale – è l’evento cardine di tutta la comunità che partecipa fattivamente all’organizzazione».

L’estate montecchiese

L’estate montecchiese inizierà il 18 agosto, quando i ragazzi del rifugio delle frasche, presenteranno la Summer edition 2023, «una rotation di dj per ogni genere musicale con la special guest, sabato 19 agosto, dj Greta Tedeschi che farà ballare tutti fino a tarda notte. La Festa del bignè si svolgerà in piazza, in un clima tipico delle feste paesane umbre, dove tra riffe, tombola, bignè, ciambelle e bomboloni, ogni serata sarà accompagnata da band, orchestre per ogni genere musicale. Ma oltre alle prelibatezze dolciarie, il menù sarà ricco di ottimi cibi locali come pappardelle al cinghiale, spezzatino di cinghiale, umbrichelli, arrosto misto di maiale e per accompagnare il tutto, vini locali che vi faranno gustare al meglio ogni prelibatezza. Quest’anno abbiamo il piacere di presentare, venerdì 25 agosto, Marco Ligabue che con le sue canzoni, quelle del ‘fratellone’ Luciano e i migliori brani della musica rock italiana».