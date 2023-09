A Narni c’è il Festival della letteratura, poesia e saggistica al femminile

Dal 21 al 24 settembre al museo Eroli e all’auditorium Bortolotti di Narni è in programma la 16esima edizione del Festival della letteratura, poesia, saggistica al femminile ‘Alchimie e linguaggi di donne’, con il sostegno e il patrocinio della Regione dell’Umbria e del Comune di Narni.

Il programma

Giovedì 21 alle 17, al museo Eroli, Archivi fra storia e memoria, Esther Basile e M.Antonietta Selvaggio; venerdì 22 al museo Eroli, alle 11 La filosofia come libertà e dialettica a cura di Esther Basile e M. Antonietta Selvaggio, alle 11.30 Antonella Garofalo

‘Immagini del silenzio’ con video, alle 12 videoproiezione mostra fotografica di Grazia Morace e Maria Rosaria Rubulotta, alle 16 Maria Lamberti ‘Dialogo fra generazioni’ intervista a Flora Ruocco sulla poesia araba, alle 16.35 Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi ‘Suoni dal Molise’ intervista Maria Rosaria Rubulotta, alle 17.10 Chiara Tortorelli ‘Agorà delle donne’ interviste alle scrittrici, alle 17.40 Silvana Leali conversazione su poesia e psicoanalisi; sabato 23, al museo Eroli, alle 10 Clara Schiavoni ‘La cupa fiamma’ Introduce Esther Basile, alle 10.20 Pasquale Gallo ‘Babelbar’ intervista Esther Basile legge Maria Teresa Gallo, alle 10.40 Adriana Assini ‘Madame Clicquot. Lo champagne sono io’ introducono Rosy Rubulotta Esther Basile, alle 11.10 Beatrice Tassara Scrivere per far contento un coniglietto, alle 11.30 Roberto Masi dialoga con Gianmarco di Biase ‘S’aggrinza un astro’, alle 11.50 Daniela Mainenti dialoga con Basile ‘Francesca Laura Morvillo’ educazione e giustizia, alle 12.10 video di Grazia Morace, Pierluca Neri, Alessandro Pambianco, ‘I libri della vita….a casa di Antonio Debenedetti’ interviene Paola Frandini, alle 16, al museo Eroli, La Carta di Napoli: saperi, diritti nell’area del Mediterraneo ed Euromediterraneo Tiziana Bartolini (Noi Donne), Esther Basile, Luisa Festa, Daniela Mainenti, Maria Ester Mastrogiovanni, Ester Pacor, Maria Antonietta Selvaggio, Rita Felerico, Annella Prisco, alle 16.40 Alfredo Baldi ‘Valentina Cortese’ un breve secolo (1923-2023) intervista Esther Basile letture di Milena Vukotic, alle 17.15 Esther Basile ‘Sinfonia a tre voci’ Ed.Homo Scrivens testimonianze Maria Rosaria Rubulotta, Maria Antonietta Selvaggio, Luciana Petrocelli, letture di Milena Vukotic, alle 18 Domenico Canciani ‘Albert Camus: l’inferno e la ragione’ dialoga con Esther Basile e Maria Antonietta Vito, alle 18.30 Francesca Girardi ‘Palma Bucarelli’, un museo a misura di donna’ sezione video Liliana Carabellese ‘Normandia, la strada delle Abbazie’ Silvia De Gennaro ‘Il Cairo’ Guido Bonacci ‘Carte che vivono’, introduce Dacia Maraini intervistano Esther Basile e Rosy Rubulotta, alle 18.10 Luisa Festa ‘La Cina e i nuovi diritti’ intervista Esther Basile video ‘Le spose bambine’, alle 18.40 Titti Follieri ‘Viaggio di una provinciale cosmopolita’ dialoga con Maria Ester Mastrogiovanni e Maria Antonietta Selvaggio, alle 19.10 Maria Ester Mastrogiovanni Lo sguardo fuori campo delle donne è entrato nella storia comparazione con la scrittura di Daniela Brogi, alle 19.30 Maria Antonietta Vito ‘La ferita originaria’ intervista Esther Basile, alle 21.30 performance poetica ‘Donna in tutte le lingue del mondo’ associazione Magazzini Artistici, alle 21 chiesa di San Domenicon auditorium Bortolotti omaggio alle scrittrici del ‘900 letture a cura di Anna Maria Ackermann Sax maestro Nicola Rando mezzosoprano Daniela Innamorati, domenica 24 al museo Eroli alle 10 Maria Teresa Gallo e Damiana Angione video ‘Le invincibili: donne eroine di se stesse’, alle 10.20 Maria Cristina Orga ‘Io sono gramigna’ intervistano Rita Felerico e Esther Basile, alle 10.40 Marta Maria Camporeale

‘Nottilucente’ intervista Basile e Gallo, alle 11 Isabella Carloni ‘Le irriverenti’ intervista Esther Basile, alle 11.25 Rita Felerico ‘Di impavida poesia’ letture, alle 11.45 Dorinda Di Prossimo ‘Le braccia lunghe lunghe’ dialoga con Esther Basile e Maria Cristina Orga, alle 12.05 Angela Schiavone ‘Drammaturgia privata’ intervista Rita Felerico, alle 12.25 Giorgia Rubera Valentina De Saint Point, alle 12.40 Francesca Raspi Donne guerriere introduce Roberta Isidori, alle 13 Marco Patton Trentino un luogo da conoscere e da esplorare.