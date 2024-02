A Perugia arriva Paolo Belli con ‘Pur di far commedia’

Paolo Belli approda al teatro Morlacchi di Perugia con ‘Pur di far commedia’. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Belli con Alberto Di Risio, che ha ottenuto un grande successo nella scorsa stagione, è in programma domenica 25 febbraio alle 21.

‘Pur di far commedia’

In ‘Pur di far commedia’ storie e aneddoti accompagnano il pubblico alla scoperta di personaggi a volte surreali, ma che si dedicano senza limiti a realizzare il sogno di vivere seguendo la propria passione. Paolo Belli racconta le mille peripezie ed i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, fra esilaranti provini a musicisti strambi ma geniali, momenti di riflessione ed i suoi grandi successi rivisitati in una nuova veste. Prosa, canzoni e risate sono gli ingredienti di ‘Pur di far commedia’ dove Paolo Belli, accompagnato da sette musicisti/attori, lascia più spazio al parlato, ai racconti e all’interazione con il suo pubblico, si lascia trasportare dai ricordi riuscendo a coinvolgere i presenti, emozionando ed emozionandosi, ripensando al percorso finora fatto. Sul palco ci saranno anche Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli.