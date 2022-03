Concerto per la pace a Polino: protagoniste la russa Shestakova e l’ucraina Moiseieva

La russa Natalia Shestakova al violino, l’ucraina Hanna Moiseieva al violoncello e l’italiana Pasqualina Marsocci al pianoforte. Le tre musiciste saranno le protagoniste del ‘Concerto per la pace’ in programma a Polino domenica 24 aprile, con ingresso libero e obbligo di green pass: il Trio Barbaja si esibirà nell’auditorium da 200 posti del piccolo comune del Ternano a partire dalle 18; non è escluso tuttavia che l’esibizione – eventualmente sarà deciso nei prossimi giorni – possa svolgersi all’aperto. Un’ora più tardi ci sarà una degustazione di prodotti tipici di aziende del territorio.

