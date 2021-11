A Stroncone una cerimonia per le vittime di Nassiriya

A Stroncone si è svolta la cerimonia in commemorazione delle vittime del vile attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003, organizzata dalla locale sezione dell’A.N.C. presieduta dal Brig.Ca. cong. Vincenzo Medici. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari, le associazioni d’Armi e della Protezione civile e gli alunni della 5° elementare. Dopo la messa officiata da padre Danilo, che ha prestato servizio nell’Arma dei carabinieri come carabiniere ausiliario e padre Mario, si è svolta una breve processione diretta verso il ‘cippo’ dedicato alle vittime dell’attentato dove sono stati resi gli onori ai caduti. Al termine hanno preso la parola per un breve intervento commemorativo il comandante provinciale dei carabinieri di Terni colonnello Davide Milano e il vicesindaco di Stroncone Alessandro Liorni.

