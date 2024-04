A Terni il 7 aprile è stata la giornata delle moto d’epoca

Successo per l’edizione ternana dell’Asi Motoday 2024, la giornata delle moto d’epoca che si è svolta domenica 7 aprile di fronte alla basilica di San Valentino. A promuovere l’evento il Club umbro automotoveicolo d’epoca. In passerella fiammanti moto d’epoca e vespe rappresentative di prestigiosi marchi motociclistici quali Moto Guzzi, Morini, Gilera, Piaggio, Aermacchi, Harley-Davidson, Honda, Bmw. La giornata nazionale quest’anno ha scelto come sfondo le cattedrali e basiliche delle città italiane, segno dello stretto connubio tra motorismo storico e patrimonio artistico e culturale del nostro paese, ed è stata trasmessa in diretta streaming sui canali web e social dell’Automotoclub storico italiano. L’edizione ternana del Motoday è stata anche l’occasione per ricordare i grandi campioni del motociclismo nati a Terni e le tradizioni motoristiche cittadine, che videro nel lontano 1948 l’inaugurazione del Circuito dell’Acciaio, anello stracittadino di 10 chilometri considerato uno fra i circuiti più impegnativi d’Italia, vinto su Guzzi 500 da Libero Liberati. Il ‘Cavaliere d’Acciaio’ trionfò nel 1957 aggiudicandosi il titolo di campione del mondo della classe 500 in sella alla Gilera, entrando così nella leggenda e nell’immaginario collettivo di intere generazioni di appassionati di motociclismo. Come non ricordare gli altri famosi centauri ternani: Paolo Pileri, indimenticato campione del mondo classe 125 su Morbidelli, Mirko Giansanti e Danilo Petrucci, figli della grande tradizione motociclistica ternana. «I tanti apprezzamenti ricevuti per il successo dell’Asi Motoday 2024 – dice Paolo Battistelli, presidente del Cuae – ci incoraggiano a proseguire l’impegno nella promozione del motorismo storico nel segno della grande tradizione motoristica della città di Terni, tradizione che lega passato, presente e futuro. Un ringraziamento particolare a Diego Brigandi ed Angelo Taddei, soci del Cuae, per il contributo determinante alla riuscita della manifestazione ed a tutti i partecipanti».

