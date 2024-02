A Terni un contest nazionale per giovani talenti artistici nel ricordo di Camilla

Lanciare giovani talenti artistici nel ricordo di Camilla. Con questo spirito a Terni è stato lanciato un contest nazionale finalizzato alla selezione di giovani aspiranti attori e cantanti. L’idea è dell’associazione ‘Voce di Milla’, fondata per sostenere la formazione di giovani talenti artistici che si ispira alla figura di Camilla Maiolatesi, giovane cantante, attrice e musicista, il cui ricordo viene mantenuto vivo attraverso la promozione di attività di carattere sociale e artistico. Per farlo, l’associazione si è affidata alla Vox Revolution, la prima scuola di doppiaggio umbra.

Le modalità di partecipazione

Al contest possono partecipare cantautori, interpreti e attori, di età compresa tra i 14 e i 30 anni. Per la categoria canto gli interpreti dovranno inviare una cover o un inedito di circa 3 minuti e 30 secondi, mentre i cantautori un inedito sempre di 3 minuti e 30 secondi circa. Per la categoria recitazione, invece, un monologo di massimo 2 minuti e 30 secondi. L’iscrizione da parte dei partecipanti dovrà essere effettuata entro e non oltre il 17 marzo 2024: i cantautori e interpreti dovranno inviare un video di presentazione di massimo 40 secondi, con allegata la traccia cantata e la base della cover o dell’inedito scelti, all’indirizzo mail [email protected]; gli attori un video di presentazione di massimo 40 secondi e un secondo video con l’interpretazione del monologo scelto, allo stesso indirizzo mail.

I MODULI DI ISCRIZIONE NEI CANALI FACEBOOK E INSTAGRAM

Le selezioni e la giuria

Il materiale inviato dai partecipanti verrà visionato dalla giuria ed entro domenica 31 marzo 2024 e successivamente verrà comunicata l’ammissione o meno alle semifinali che avranno luogo martedì 23 aprile 2024 al teatro di San Gemini. La finale invece è in programma per martedì 14 maggio 2024 alle 21 al teatro Secci di Terni. La selezione dei candidati sarà effettuata da una giuria composta da 6 professionisti del settore: l’attore e regista Gilles Rocca, gli autori e produttori musicali Francesco Morettini e Luca Angelosanti, la due volte campionessa italiana di pole dance, attrice e modella Valeria Bonalume, il doppiatore e attore italiano Emiliano Ragno e un rappresentante dell’associazione ‘Voce di Milla’.

I premi

I premi che verranno assegnati ai vincitori nelle rispettive discipline artistiche consisteranno in una produzione di un singolo presso l’etichetta Casamusica degli autori e produttori musicali Francesco Morettini e Luca Angelosanti, per il premio ‘Categoria interpreti’; una produzione di un singolo inedito del vincitore presso l’etichetta Casamusica degli autori e produttori musicali Francesco Morettini e Luca Angelosanti, per il premio ‘Categoria cantautori’; una borsa di studio per seguire un corso di doppiaggio nella scuola Vox Revolution di Terni, per il premio ‘Categoria attori’. L’associazione ‘Voce di Milla’ si riserva di attribuire premi speciali ai candidati che giudicherà particolarmente meritevoli.