A Terni una palestra all’aperto attrezzata, libera e gratuita

«Una palestra all’aperto accessibile a tutti anche quando il centro sociale è chiuso. Un percorso ginnico nel cuore del quartiere Polymer con attrezzi in acciaio, dotati delle istruzioni per l’uso, che consentirà a chiunque di svolgere l’attività fisica in modo gratuito». È il regalo del centro socio culturale quartiere Polymer alla città, realizzato all’interno del progetto ‘Quartiere Polymer. Comunità solidale e resiliente’ presentato dall’associazione e finanziato dalla fondazione Carit.

Attività fisica in completa autonomia

«Si tratta dell’unico spazio di questo genere nella città di Terni – dice il presidente del centro socio culturale, Marcello Bizzotti – e darà la possibilità a chi non può andare in palestra di venire da noi a fare attività fisica in completa autonomia. Cerchiamo di valorizzare quei pochi fondi che riusciamo a recuperare mettendoli a disposizione di tutti i cittadini, sia del quartiere che della città». I sei attrezzi da palestra sono stati installati da ditte specializzate con la collaborazione dei volontari del centro del quartiere Polymer, che conta 200 soci ed è una realtà significativa per le tante attività che offre nei locali della ex casa cantoniera di via Narni.