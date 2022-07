Problema con gli incendi lungo la A1 nel pomeriggio di sabato nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro. Le fiamme si sono sviluppate non lontano dalle ccarreggiate e dunque si è reso necessario non solo l’intervento dei vigili del fuoco, ma anche quello della polizia Stradale per la messa in sicurezza/gestione del traffico.

Condividi questo articolo su