A1: si nasconde sotto una coperta nell’auto rubata. Scoperto dalla Stradale

Ha tentato di nascondersi alla vista dei poliziotti con una coperta, a bordo della Opel Corsa che aveva rubato due giorni prima. Un escamotage che però non ha funzionato per un 40enne originario della provincia di Lecco, fermato dalla polizia Stradale di Orvieto in un’area di parcheggio dell’A1 e poi denunciato all’autorità giudiziaria.

I fatti

Gli agenti stavano svolgendo un controllo di routine subito dopo Chiusi (Siena) in direzione sud. Parzialmente nascosta e parcheggiata, gli agenti hanno notato la Opel Corsa ferma, apparentemente senza nessuno a bordo, anche se dei piccoli ondeggiamenti hanno attirato l’attenzione dei poliziotti. Gli accertamenti nelle banche dati della polizia, svolti prima di avvicinarsi all’auto, hanno rilevato che era stata rubata due giorni prima in provincia di Bergamo. Gli agenti si sono così avvicinati al veicolo scorgendo una coperta, sotto la quale si intravedeva la sagoma dell’uomo nascosto che in realtà, contrariamente a quanto da lui affermato, non si stava riparando dal freddo ma da un’accusa di furto. Infatti, una volta condotto negli uffici della Stradale orvietana, è stato riscontrato che il ladro della vettura era proprio il 40enne, con precedenti reati ma non per furto d’auto: rimasto senza benzina in autostrada, avrebbe cercato di rifornire il veicolo per proseguire la fuga.