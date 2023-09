A1, urta il guardrail e si ribalta con l’auto: 30enne ferito

Serio incidente autonomo nel pomeriggio di venerdì lungo la A1 – km 422, direzione sud – sul territorio umbro. Un’auto condotta da un 30enne ha urtato con la ruota anteriore sinistra il guardrail per poi ribaltarsi: una volta estratta dai vigili del fuoco di Orvieto, il giovane è stato trasportato con l’elicottero Pegaso (della Toscana, proveniente da Siena) al nosocomio. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità: il traffico sta defluendo su un’unica corsia per consentire le operazioni di recupero del veicolo.

