Aaron eliminato a un passo dalla finale di Amici. Bisotti: «Il coraggio della felicità»

Non ci saranno artisti umbri in finale ad Amici. Dopo l’eliminazione nei mesi scorsi di Valeria Mancini, in arte Guera, finita al centro del ‘noce moscata gate’, sabato ha dovuto lasciare la scuola più ambita d’Italia anche Edoardo ‘Aaron’ Boari. Il 18enne di Nocera Umbra è stato eliminato nello scontro con Wax per decisione della giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Perde quindi tutti gli allievi Rudy Zerbi che vede andare in finale insieme a Wax, Angelina, Mattia e Isobel. Maria De Filippi al momento di scoprire l’esito dell’eliminazione di Aaron ha sottolineato il percorso fatto dai due cantanti nel programma: «Tutti e due avete raggiunto grandi risultati. Stanno per uscire i vostri album». Quando poi si è girata la maglia dorata con il nome di Wax, ha fatto sentire la sua vicinanza al giovane umbro: «Purtroppo ci sono solo quattro posti, è un programma televisivo».

Le reazioni

Aaron dallo studio ha mandato un messaggio forte e chiaro. Non esiste fallimento ma solo l’interruzione di un percorso che ora può continuare oltre la tv: «Ho vinto come persona. Sono contentissimo della mia ultima esibizione. È il momento giusto, ho vinto in ogni caso». Poi ha pubblicato una storia su Instagram ringraziando per il supporto ricevuto durante tutte le puntate: «L’unica cosa che posso dirvi è grazie, mi avete fatto sentire così amato. Ora sono in viaggio, ci vediamo in giro». Parte del web si è scatenata contro la sua eliminazione considerando di livello inferiore l’allievo che è arrivato in finale. Tra questi c’è anche Massimo Bisotti, scrittore di vari libri come La luna blu – il percorso inverso dei sogni, che ha fatto capire chiaramente per chi faceva il tifo scrivendogli una lettera pubblicata via social: «Caro Aaron, l’arte non è una moda, l’arte è capace di mantenere, di farci provare qualcosa. Esiste uno spazio ghiacciato nel nostro cuore dove difendiamo la parte migliore di noi per paura che venga scoperta e distrutta, ma in realtà siamo anche in attesa che qualcuno la scovi, rompa questo ghiaccio e ci riscaldi. Tu così giovane, ma così intenso, racconti che dolcezza, gentilezza e sensibilità forse non vanno più di moda, ma chi le possiede stravolge completamente la visione d’insieme. Il segreto è scovare la bellezza anche e soprattutto in mezzo allo squallore. Io ti voglio bene. Mi ricordi il mio piccolo me. Quel che ero. Mi ricordi l’amore e la sua capacità di insegnare a scrivere al coraggio. Il coraggio della felicità». A difesa del cantante anche il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi: «Siamo orgogliosi del tuo percorso artistico, non è una battuta d’arresto ma la chiusura di una bellissima parentesi di successo a cui seguiranno tante altre esperienze e tanti altri successi. La passione, il talento e la sensibilità di Edoardo sono l’emblema di ciò che ognuno di noi dovrebbe avere nel proprio bagaglio di vita, non riducendo la misura della soddisfazione sulla bilancia dei traguardi tagliati quanto sui percorsi intrapresi. Non è facile mettersi in gioco, non è facile farlo in un palcoscenico così importante di fronte a milioni di telespettatori e a giudici così importanti. Tutto questo a 18 anni con una struttura personale ancora da formare, mille dubbi e mille incertezze che ci sono a quell’età. Ti auguro di non possedere mai troppe certezze così da avere il dubbio che c’è ancora della strada da fare. E così farne tanta, a piccoli passi ogni giorno. Ti auguriamo tanti palchi, uno sicuramente ti aspetta nella nostra amata cittadina».