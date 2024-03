Accoltellato nel centro di Perugia: 27enne in ospedale, si indaga

Un 27enne senza fissa dimora e con precedenti di polizia è stato ferito ad una mano con un’arma da taglio nella notte tra venerdì e sabato in centro a Perugia. A raccontarlo ai carabinieri della locale Compagnia è stato lui stesso dopo l’intervento dei militari nella mattinata odierna in piazza Veneto: l’sos è partito per un presunto accoltellamento. Il giovane è stato soccorso, dopodiché ha raccontato alle forze dell’ordine ciò che era accaduto: «Solo in mattinata avrebbe deciso di ricorrere alle cure mediche per la ferita riportata», sottolinea l’Arma. In corso gli accertamenti per individuare l’autore.

