ACI ‘assente’ alla Mille Miglia? La replica: «Futili chiacchiericci»

dell’Automobile Club di Terni

Giovedì 27 maggio si è svolta, presso la sala consiliare della Provincia di Terni, la seconda conferenza stampa di presentazione del passaggio della Mille Miglia nella nostra provincia, dopo la conferenza stampa che il Comune di Orvieto e l’Automobile Club Terni avevano organizzato per il giorno 19 maggio scorso, a supporto della tappa della manifestazione prevista per il prossimo 18 giugno nella medesima località. Alla conferenza del giorno 27, ospiti del presidente della Provincia, erano presenti i sindaci dei comuni del nostro territorio interessati dal passaggio della manifestazione, gli organizzatori dell’evento nonché le ulteriori autorità locali.

Contrariamente a quanto affermato su queste pagine, l’Automobile Club Terni è stato degnamente rappresentato dal direttore e dal vice presidente dell’ente, il cui intervento – apprezzato dai presenti – ha posto in evidenza il ruolo di supporto e collaborazione da sempre esercitato dal nostro ente, ed in generale da tutta la Federazione ACI, a favore della competizione motoristica della Mille Miglia. Spiace constatare che un media autorevole come umbriaOn continui a prestarsi a fare da cassa di risonanza ai tentativi di taluni di screditare il lavoro e l’impegno che l’Automobile Club Terni da sempre dedica a favore dello sviluppo e della crescita dello sport automobilistico ed in generale ai temi della sicurezza stradale.

Le polemiche innescate da questi personaggi si dimostrano puntualmente prive di fondamento, finendo per gettare discredito più su chi continua a darvi spazio che sui reali bersagli delle stesse e anzi, in questa occasione, arrivando a mettere in ombra l’ottimo lavoro di chi si sta adoperando per organizzare il passaggio della Mille Miglia nella nostra provincia. Il maggiore dinamismo rivendicato su queste pagine è continuamente ostacolato proprio dalle suddette polemiche e dal clima di scarsa collaborazione generato dalle stesse: la nostra provincia merita ben altro di questi oratori di periferia e dei loro futili e sterili chiacchiericci.

Riceviamo e pubblichiamo la missiva dell’ACI di Terni, in risposta alle polemiche sollevate dai consiglieri dell’ente Marco Celestino Cecconi e Giuseppe Mascio. Giova precisare qui che umbriaOn.it – oltre a rispondere direttamente e con una missiva all’ACI in merito al rilievo mosso – ribadisce che le opinioni e il confronto, quando ciò avviene a viso aperto, sono sempre beneaccetti. Nessun ‘discredito’ per la testata, quindi, nel pubblicare i punti di vista di chi, fra l’altro, rappresenta l’ente stesso. Si chiama ‘dibattito pubblico’ e, per quanto le posizioni possano talvolta apparire distanti, rappresenta – come il dissenso – il sale della democrazia.