‘Acqua Amica 2023’, Sii: «Bilancio positivo»

«Bilancio positivo per ‘Acqua Amica 2023’». Il progetto del Sii, nato per rendere consapevoli le nuove generazioni del valore della risorsa idrica, giunto alla seconda edizione, ha segnato l’inizio della collaborazione del Servizio idrico integrato con il museo della Cascata delle Marmore Hydra e tornerà nel 2024 con «importanti novità».

Nella prima fase del progetto oltre mille studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Terni, si sono recate ad Hydra, grazie alle visite guidate gratuite organizzate dal Sii. Gli studenti hanno avuto l’occasione di visitare il museo e di vedere per la prima volta l’installazione multimediale, immersiva ed interattiva dedicata al Servizio idrico integrato. Le visite dei ragazzi al museo sono state precedute dalle ‘lezioni’ tenute dai tecnici del Sii sul ciclo integrato dell’acqua e sul corretto uso della risorsa idrica. La seconda fase di Acqua Amica si è svolta sempre nell’ambito dell’avviata collaborazione con Hydra ed è stata rappresentata dalla partecipazione del Sii alla seconda edizione del Forum delle Acque, importante momento di studio e di confronto sulle buone pratiche per la salvaguardia e la rigenerazione della risorsa acqua al quale hanno partecipato esperti provenienti da tutto il mondo. Il Sii ha dato il suo contributo con l’intervento istituzionale del presidente Carlo Orsini e con un corner dedicato attraverso il quale è stato fornito ai presenti materiale informativo sulla società e sui suoi servizi. «Siamo molto soddisfatti – hanno detto il presidente Carlo Orsini e l’amministratore delegato Tiziana Buonfiglio – del successo di questa edizione di ‘Acqua Amica’, che tornerà nel 2024 con nuove sorprese ed iniziative dedicate alle nuove generazioni ed al territorio in cui il Sii opera. Anche la collaborazione con Hydra continuerà, seguendo l’importante percorso avviato».