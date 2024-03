Acquasparta: le majorettes a Sanremo per ‘Corso Fiorito’

Dopo quattro anni di stop torna a Sanremo il tradizionale evento ‘Corso Fiorito’, dedicato quest’anno al tema ‘Sanremo in Fiore & Outdoor’. Ci sarà la tradizionale sfilata dei carri (domenica 24 marzo) preceduta (sabato 23) dalla sfilata dei gruppi folk e delle bande musicali. All’evento saranno presenti anche le ‘New Lady Spartanes’, le majorettes di Acquasparta (Terni) che sfileranno sabato accompagnate dal complesso bandistico Città di Bisacquino (Palermo): non il primo ‘meeting’ con la banda siciliana con cui c’è una solida amicizia nata nel 2017. Il Corso Fiorito, riconosciuta dal Mibact come una delle più importanti manifestazioni carnevalesche storiche, è un appuntamento di grande richiamo a cui la Rai dedica annualmente uno speciale di ‘Linea Verde’. Sono migliaia le persone che si recano a Sanremo per assistere all’evento.

