Acquista l’auto e scopre finto incidente: venditore denunciato

Ha acquistato un’auto dopo un annuncio online. Tutto sembrava andare per il meglio ma quando è andato presso un’agenzia di pratiche automobilistiche per formalizzare il passaggio di proprietà, ha scoperto che c’era uno sinistro aperto, pochi giorni dopo essere entrato in possesso dell’auto, con lui coinvolto insieme ad un’altra donna. Ma quel giorno l’acquirente, un cittadino straniero residente ad Assisi, non aveva avuto alcun incidente e si trovava in un luogo diverso da quello del sinistro. Dietro tutto ciò c’era una truffa, scoperta dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi.

Il raggiro

Le indagini hanno fatto emergere che alla guida dell’altro veicolo coinvolto nel fantomatico incidente, c’era una 58enne siciliana, moglie di colui che aveva venduto l’auto, 55enne – anche lui di origini siciliane – con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Quest’ultimo, in pratica, era riuscito a carpire i dati assicurativi dell’acquirente durante le trattative per il passaggio di proprietà. Entrambi i coniugi sono così stati denunciati a piede libero per truffa.