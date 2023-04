Ad Arrone torna Terra in fiore, nel ricordo di Piero Laliscia

Ad Arrone si rinnova l’appuntamento con ‘Terra in fiore’, manifestazione nata vent’anni fa grazie all’indimenticato Piero Laliscia, scomparso di recente, e a sua moglie Patrizia. Un omaggio alla primavera e ai suoi colori che quest’anno, dal 22 al 25 aprile, coinvolge l’intero borgo della Valnerina. Avrà un’anteprima dedicata alle scuole la mattina di venerdì 21 aprile, quando le classi dell’istituto comprensivo ‘Fanciulli’ in visita al castello di Arrone saranno protagoniste di un’attività ludico didattica sul tema della biodiversità a cura del 3A – Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria.

Terra in fiore

L’inaugurazione di Terra in fiore è in programma sabato 22 aprile alle 16, con il mercatino del baratto talee e semi durante in quale tutti gli appassionati con ‘pollice verde’ potranno incontrarsi e scambiarsi piantine, semi o talee. Tantissime le iniziative gratuite del week end, come i laboratori floreali ‘Primavera in tavola’ e ‘Ghirlande fiorite’ (partecipazione gratuita su prenotazione al 329.3818784) e Petali in gioco, laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni a cura di Amodì servizi educativi (prenotazione al 340.3458209). Tra gli appuntamenti l’aperitivo in musica al tramonto di sabato, la degustazione sotto la torre del castello a cura delle Pro loco di Arrone alle 13 di domenica e la visita del borgo nel pomeriggio. La manifestazione si concluderà martedì 25 aprile con l’estemporanea di pittura Tele di primavera nei vicoli del castello di Arrone. Per tutta la durata della festa, lungo le vie del castello, angoli di creatività dove tutti i visitatori, tra balconi fioriti per le vie del paese ed esposizioni, troveranno L’angolo dei saperi, scambio ricette e storie di cucina profumata. La manifestazione promossa dal Comitato del castello di Arrone, il Comune di Arrone, in collaborazione con la Pro loco, rientra nelle attività del bando Mia Valnerina promosso dal Comune e sostenuto dalla Fondazione Carit.