Addio al tesoriere del Pd umbro Enzo Santucci

«Perdiamo un uomo appassionato della politica, un amministratore rigoroso di rara onestà e grande senso di appartenenza alla nostra comunità». Così il Partito Democratico in una nota, a seguito della scomparsa di Enzo Santucci, tesoriere del partito in Umbria. «Nel suo lavoro e in anni di militanza – prosegue il Pd – ha sempre messo al centro gli interessi del territorio umbro e dei suoi concittadini. Tutta la comunità Democratica si stringe alla sua famiglia». «La scomparsa di Santucci – afferma il tesoriere nazionale del Pd, Michele Fina – ci coglie di sorpresa e ci lascia profondamente addolorati. Santucci era un uomo gentile e un dirigente politico prezioso. Nell’anno che ci lasciamo alle spalle – prosegue Fina – molte sono state le occasioni di collaborazione e lavoro comune. Non ha mai fatto mancare il suo contributo e il suo consiglio rispetto alle vicende del partito regionale e nazionale».

