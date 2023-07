Afor assume operai in tutta l’Umbria: 93 posti a tempo indeterminato. Come fare domanda

Afor – l’Agenzia forestale regionale dell’Umbria – ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di 93 operai forestali con contratto a tempo pieno e indeterminato – IV livello, operaio specializzato – ai sensi del CCNL e CIRL Umbria per i lavoratori ‘addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulico agraria’. Il personale è destinato ai cantieri forestali dell’ente, di seguito individuati: 5 posti per i cantieri forestali della sede di Perugia, 20 posti Città di Castello, 10 posti Gubbio, 13 posti Spoleto, 5 posti Valtopina, 5 posti Norcia, 14 posti Terni, 14 posti Orvieto, 7 posti Guardea. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione esclusivamente mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) a mezzo della Piattaforma (QUI IL LINK) pena la non ammissione al concorso. La piattaforma per l’invio online della domanda è aperta fino alle ore 23.59 del 9 agosto 2023. Altre info a questo link.

