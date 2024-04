Alberghi e ristoranti: al via la selezione di personale per lavorare nel nord Italia

Martedì 23 aprile, dalle ore 9 alle 12 presso il polo formativo di Confcommercio Umbria – Università dei Sapori (via Fontivegge 55, Perugia), è in programma una selezione di personale per il settore alberghiero e della ristorazione promossa da Fram Group, società leader nella gestione di realtà turistiche alberghiere e della ristorazione. La selezione di personale, destinato a strutture alberghiere e ristorative del nord Italia, è organizzata in collaborazione con Servizio Lavoro – Agenzia per il Lavoro e Università dei Sapori. Le figure professionali ricercate sono le seguenti: chef/cuoco, capo partita, aiuto cuoco, responsabile di sala, cameriere. Per candidarsi – fa sapere Confcommercio Umbria – è opportuno avere esperienza o competenza in questi ambiti. Chiunque fosse interessato, segnali la propria partecipazione scrivendo alla mail [email protected] indicando nome e cognome, cellulare e figure di proprio interesse tra quelle disponibili. I candidati possono comunque recarsi presso la sede di Università dei Sapori, a partire dalle ore 9 del 23 aprile, portando con sé il proprio curriculum aggiornato. Per ulteriori informazioni: 075.38889204 – 075.5729935 – [email protected]

