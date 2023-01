Alberto Liguori non è più il procuratore di Terni: ‘paga’ le chat con Luca Palamara

Un braccio di ferro risolto a maggioranza (11 voti a 9 e 2 astenuti) per decidere sulla conferma – o meno – di Alberto Liguori a procuratore di Terni. E la decisione finale è stata quella di non confermare il magistrato calabrese, originario di San Demetrio Corone (Cosenza), che ora lascerà palazzo Gazzoli. Mercoledì il plenum del Csm, dopo che nei giori scorsi il ministro Carlo Nordio si era espresso per la conferma di Liguori nell’incarico, è stato chiamato a decidere alla luce dei contenuti delle chat – datate 2017 – fra lo stesso Liguori e l’ex magistrato romano (radiato nel 2020 dal Csm) ed ex presidente dell’Anm, Luca Palamara. In quei dialoghi, il togato calabrese caldeggiava la nomina di Paola Lucente a presidente della sezione penale del tribunale di Cosenza, al posto di Salvatore Carpino. Liguori era procuratore di Terni dall’aprile del 2016. Fra le indagini di maggiore rilevanza e impatto condotte durante la sua presenza a Terni, c’è senz’altro il filone ‘Spada’ che aveva messo sotto la lente tutta una serie di appalti riconducibili alle giunte guidate dall’ex sindaco Leopoldo Di Girolamo (Pd). Inchieste, queste, sfociate in una raffica di assoluzioni, a differenza di altre – soprattutto nel contrasto alle droghe – che hanno assicurato alla giustizia numerosi personaggi dediti al traffico ed allo spaccio di stupefacenti. Di contro, il tentativo di fare nuovamente luce sulla scomparsa dell’amerina Barbara Corvi, con tanto di arresto dell’ex marito Roberto Lo Giudice, non hanno portato – si qui – ad una svolta sul piano dell’individuazione delle eventuali responsabilità.

