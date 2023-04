Amatori Podistica Terni, inizia l’era di Alessio Schiavo

Cambio della guardia al vertice di una delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio ternano con maggior numero di iscritti. Dopo quasi quattro anni – prese il posto di Fabio Laoreti in seguito alle dimissioni di quest’ultimo nel settembre 2019 – l’Amatori Podistica Terni ha un nuovo presidente: Alessio Schiavo, 48 anni da compiere ad agosto, prende il posto di Luca Moriconi. Il via libera è arrivato all’unanimità in occasione dell’ultimo direttivo. Ad accompagnarlo nell’avventura saranno il vicepresidente Renzo Vecchietti ed il segretario Marcello Vettese: «Ringrazio il consiglio direttivo per la fiducia accordatami, ringrazio Luca Moriconi per tutto quello che ha dato a questa associazione e prometto di fare del mio meglio per mantenere grande questo meraviglioso gruppo. Viva l’Amatori Podistica Terni», il commento del neo leader del gruppo. Per lui debutto fissato in occasione dell’edizione 2023 della Maratona delle Acque.

