Amelia, incassa assegni di un’anziana per 3.400 euro: colf denunciata

Si è resa conto che mancavano 3.400 dal conto corrente e ha lanciato l’allarme. Ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Amelia a scoprire cosa era successo: le erano stati sottratti dalla colf. La vittima è una 87enne amerina.

La denuncia

La cifra – riporta una nota dell’Arma di Terni – era stata incassata a marzo tramite due assegni. Le indagini hanno consentito di appurare che i soldi le erano stati rubati dal libretto custodito in casa: destinataria di entrambi gli assegni è risultata essere una 45enne del posto che negli scorsi mesi era andata a casa dell’anziana per aiutarla nelle faccende domestiche. Per lei c’è la denuncia per ricettazione. Le verifiche tuttavia non sono concluse perché, come spiegano i carabinieri, «è lecito pensare, che sia stata lei stessa l’autrice del furto degli assegni per poi successivamente incassarli».