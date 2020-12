Amelia: «Quella strada terrorizza i cittadini»

di Fra.Tor.

Una strada alle porte di Amelia «terrorizza letteralmente gli abitanti del luogo», tanto da essere postata in un video su Facebook. Il video è di Simona Cannone, residente del posto, che si trova giornalmente come molte altre persone, ad attraversare via Roma. «Si tratta del punto di strada residenziale, dove le auto dovrebbero rispettare il limite di velocità dei 50 chilometri orari già da centinaia di metri, ma che sfrecciano a 70-80 chilometri all’ora o più».

Scarsa visibilità

La paura più grande per i residenti è «attraversare la strada, che presenta una pericolosa curva che oscura la visuale e che non consente a chi vuole immettersi in auto o a piedi in via Roma, di accedervi in sicurezza senza essere travolto da qualche vettura. In particolare, il problema si riscontra nel tratto di via Roma, in corrispondenza del ristorante Il Ristoro del Falco, come nel tratto all’altezza del supermercato Eurospin. Zona Colonne, situata in entrata verso il pieno centro di Amelia, dove denuncia Simona, «troviamo delle strisce pedonali almeno ad un chilometro di distanza. Potete immaginare la difficoltà per tante persone che abitano in questo punto della città, il più popolato della cittadina. In questi anni nessuno ci ha aiutati e addirittura, abbiamo dovuto porre noi abitanti stessi degli specchi per poter meglio vedere le macchine che passano per via Roma. Ma gli specchi si appannano facilmente con il freddo e dunque spesso non abbiamo visibilità delle macchine in arrivo, così viviamo ogni giorno con il terrore di essere investiti o urtati da qualche mezzo».

L’appello al sindaco e la denuncia del 2019

«Chiediamo al sindaco, come a tutte le altre istituzioni coinvolte, di provvedere a rendere al più presto il tratto di strada più sicuro per gli abitanti. Dinanzi ad un rischio quotidiano dell’incolumità di giovani, adulti e anziani nell’attraversare la strada ci sentiamo in pericolo e non protetti. Basterebbe un autovelox o dei dossi artificiali per far rallentare le automobili nei pressi del centro abitato in questione. Credo – conclude – sia nell’interesse di tutta la comunità evitare pericolosi incidenti o morti annunciate su questo tratto di strada. Già nel giugno del 2019 i cittadini del luogo avevano denunciato al Comune di Amelia la situazione di pericolo, con una raccolta di firme degli abitanti della zona, alla quale ad oggi non è arrivata alcuna soluzione».