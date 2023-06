Amelia: ruba 700 euro di prodotti in parafarmacia. Denunciato 23enne

A chiamare i carabinieri è stata una delle due addette al bando della parafarmacia, situata nel centro di Amelia, dopo che un giovane aveva rubato 15 confezioni di prodotti dermocosmetici – valore 700 euro – all’interno dell’esercizio commerciale, nascondendole in una busta che aveva con sé. Smascherato dalle addette – una di loro si è anche lanciata all’inseguimento – il soggetto ha tentato la fuga a piedi ma i militari del Nor della Compagnia di Amelia sono riusciti ad intercettarlo e a fermarlo. Si tratta di un 23enne romeno, senza fissa dimora, nei cui confronti è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato. Il materiale rubato è stato riconsegnato alla parafarmacia.

