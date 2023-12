Anche a Terni ‘Loro l’hanno versato, noi lo doniamo’: in campo Avis e Ansi

Sabato 16 dicembre appuntamento al centro trasfusionale dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove verrà promossa dall’Avis provinciale di Terni l’iniziativa dell’Ansi (Associazione nazionale sottoufficiali d’Italia) denominata ‘Loro l’hanno versato, noi lo doniamo’. Si tratta di una giornata dedicata alla sensibilizzazione per la donazione di sangue che quest’anno coinvolgerà, anche a Terni, personale militare di varie forze armate come i granatieri di Sardegna ed i carabinieri. Tutto nasce nel 2018 quando per la prima volta, in occasione del 100° anniversario della fine della prima guerra mondiale, è stata per la prima volta promossa una giornata dedicata alla donazione. Da allora ogni anno, nel periodo che va dal 5 novembre al 16 dicembre, l’iniziativa si ripete in varie città d’Italia. Quest’anno, grazie al coordinamento dell’Avis provinciale di Terni, coinvolgerà anche il centro donazioni di Terni con appuntamento dalle ore 7.30 per compiere un gesto d’amore e dare ancor più significato all’imminente Natale.

Condividi questo articolo su