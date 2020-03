Anche ‘I Pagliacci’ donano al Santa Maria

«Abbiamo bisogno di voi. Uniamo le forze per sconfiggere il coronavirus sostenendo la nostra azienda ospedaliera». È l’appello delle associazioni ‘I Pagliacci’ e ‘Interamna Nahars’, che, come tante altre associazioni della provincia di Terni, hanno avviato una raccolta fondi per l’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

La raccolta fondi e un canale YouTube

«Non c’è più tempo da perdere», dicono i presidenti Alessandro e Marco Terni. «Al termine della raccolta fondi verrà tutto reso pubblico. Poi, come concordato con l’azienda ospedaliera, decideremo quali siano le cose più urgenti da acquistare e donare». Per donare c’è il codice Iban IT21 Y076 0114 4000 0000 1905 558 causale Covid-19, intestato all’associazione ‘I Pagliacci’. Da giovedì 19 marzo intanto la onlus, per restare vicina ai bambini, ha creato il canale YouTube ‘I Pagliacci – Andrà tutto bene’. «Il volontariato non si ferma – assicura Alessandro – non possiamo incontrarci, non possiamo vederci, non possiamo abbracciarci, ma noi ci siamo, pensiamo ai bambini e vogliamo regalare loro sorrisi anche a distanza. Seppur lontani fisicamente li portiamo dentro al cuore».