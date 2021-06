Una corona alla lapide che ricorda la sventata minaccia di far saltare il ponte ferroviario di Valenza da parte delle truppe nazifasciste in ritirata. Sarà depositata mercoledì mattina, 9 giugno, dall’Anpi provinciale di Terni e Anpi Marmore: l’iniziativa è prevista per le 10 e si svolgerà nel rispetto dei decreti legge in vigore per contrastare la diffusione del Covid.

